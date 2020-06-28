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Вчера, 27 июня, в окрестностях Чеховского района произошло страшное ДТП с участием автомобиля Mercedes-Benz. Два человека погибли.

В местных СМИ отмечают, что дорожная авария случилась на автодороге М-2 «Крым». Согласно предварительным сведениям, легковой автомобиль на огромной скорости врезался в фуру. Удар оказался настолько сильным, что «Мерседес» буквально разрезало пополам.

В иномарке сидели три человека. Двое из них получили несовместимые с жизнью травмы, поэтому скончались еще до приезда медиков. Водитель легковой машины выжил. Его доставили в областное медучреждение. На месте инцидента сейчас работают госавтоинспекторы.

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