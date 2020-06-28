Пациенты с подозрением на коронавирусную инфекцию устроили давку рядом с входом в кабинет компьютерной томографии в медучреждении №13, расположенном в Уфе.

В издании ProUfu.ru, сославшись на свои источники, заявили, что в образовавшейся очереди имеется немало людей с различными признаками болезни. Они прибыли в медицинское учреждение для прохождения обследования своих легких. Фотографию больничного коридора отправила в СМИ 54-летняя местная жительница, которая страдает от астмы и гипертонии.

Одна из собеседниц информагентства сообщила о том, что в этой огромной очереди стояло немало кашляющих людей, причем никто из них не соблюдал социальную дистанцию. Люди постоянно ругались друг с другом и впадали в ярость, так как многим из них пришлось сидеть в душном коридоре по несколько часов.