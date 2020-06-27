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Падчерица Стаса Михайлова, 21-летняя Ева Канчельскис, вызвала у своих поклонников подозрения в использовании фотошопа, а также пластики.

На своей странице в Instagram Ева опубликовала фото в бикини, стоя возле бассейна. Согласно её словам, она проводит отдых в коттеджном гольф-посёлке в Московской области. Как можно увидеть на фото, у девушки стройная и подтянутая фигура, и весьма выразительная грудь при тонкой талии.

Некоторые подписчики заявили, что у Евы “всё натурально”, за исключением груди, и то, что она была “сделана” пластическим хирургами, по их мнению, очевидно. Они выразили обеспокоенность, что Еве ещё слишком рано ставить импланты. Некоторые также захотели взглянуть на фото без фотошопа, отметив, что отчётливо видно, где были сделаны сдвиги.

Впрочем, Ева в ответ сообщила, что её грудь полностью натуральна, а вес составляет 54-55 килограмм.

Футбол:
Палмейрас+ – Фламенго+ | Сан-Паулу+ – Фламенго+ | Гремио+ – Фламенго+ | Сан-Паулу+ – Палмейрас+ | Франция (люб) – Россия (люб) | Динамо (люб) – ЦСКА (люб) | Урал (люб) – Локомотив (люб) |
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