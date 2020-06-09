Исследователи решили описать все эксперименты по скрещиванию зверей и людей, проводимые на протяжении десятков лет. Некоторые из них закончились успехом.

Около 17 лет назад в китайской лаборатории провели опыт, в ходе которого использовался биоматериал людей и кроликов. В итоге удалось вывести живые зародыши, у которых даже появились стволовые клетки. Ученые были уверены, что в будущем с помощью данных методов им удастся выращивать донорские материалы. Есть также намеки на то, что подобные эксперименты в КНР осуществлялись еще в 60-х годах прошлого века – специалисты собирались создать гибрид человека и шимпанзе.

Однако впоследствии проект был свернут из-за начала культурной революции в стране. Впрочем, все наработки исследователей были сохранены в архивах. В США биологи смогли вырастить гибридную свинью, которая внешне ничем не отличается от обычной. Белорусским и российским генетикам удалось создать коз, которые выделяют человеческое грудное молоко.