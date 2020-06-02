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Исследователи из Великобритании обнаружили новое эффективное лекарство для борьбы с воспалительными заболеваниями.

Этим препаратом оказалась APPA, предназначенная для лечения остеоартроза. Проведенные эксперты продемонстрировали, что данное лекарство обладает мощным противовоспалительным эффектом и при этом не ухудшает работу иммунитета. Ученые отмечают, что если иммунная система станет гиперактивной, то она может привести к повреждениям при появлении воспалений, даже если в организме нет никаких инфекций.

Данный препарат помогает уменьшить уровень цитокинов, сигнальных белков, координирующих работу клеток при борьбе с вирусами. Дело в том, что если он станет слишком высоким, то это может привести к экстремальной воспалительной реакции, наносящей значительный вред организму человека.

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