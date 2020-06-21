Исследователи из Дании смогли выяснить, почему шипы крапивы и хобот комара способны без особых проблем прокалывать кожу человека и животных.

Специалисты провели свыше двухсот опытов, чтобы найти основную причину наблюдаемого явления. Они решили узнать, влияет ли на прочность шипов, жал и игл их форма. Полученные результаты можно было бы применить для разработки уникальных материалов и технологий. В итоге ученые установили, что имеется прямая корреляция между диаметром иглы и ее длиной.

По словам одного из авторов исследования, все природные элементы схожи друг с другом, вне зависимости от того, изучаем ли мы полутораметровый шип рыбы-меч или пики вируса, измеряемые в нанометрах. Что касается крапивных шипов, то их прочность связана с тем, что они полые внутри и созданы из стекловидного кремния. В плане формы они похожи на иглу шприца.