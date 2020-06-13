Пользователь интернет-портала Reddit нашел легкий способ бесплатного просмотра видео на YouTube без какой-либо рекламы.

Согласно его словам, он обнаружил эту «уязвимость» совершенно случайно, просто поставив точку после букв «com» в доменном имени видеохостинга. В результате пропали все баннеры под плеером и сбоку от него, а также прероллы, которые невозможно пропустить. Адресная строка после соответствующих изменений должна выглядеть вот так: https://www.youtube.com./xxxx.

Данный метод можно использовать не только на ПК, но и на планшетах или смартфонах при использовании браузера. Однако в мобильном приложении YouTube этот метод не работает. Впрочем, сотрудники Google наверняка уже трудятся над устранением данной «ошибки».