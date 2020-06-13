читать 1 минуту
Автор
Поделись статьей
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Пользователь интернет-портала Reddit нашел легкий способ бесплатного просмотра видео на YouTube без какой-либо рекламы.

Согласно его словам, он обнаружил эту «уязвимость» совершенно случайно, просто поставив точку после букв «com» в доменном имени видеохостинга. В результате пропали все баннеры под плеером и сбоку от него, а также прероллы, которые невозможно пропустить. Адресная строка после соответствующих изменений должна выглядеть вот так: https://www.youtube.com./xxxx.

Данный метод можно использовать не только на ПК, но и на планшетах или смартфонах при использовании браузера. Однако в мобильном приложении YouTube этот метод не работает. Впрочем, сотрудники Google наверняка уже трудятся над устранением данной «ошибки».

Футбол:
Палмейрас+ – Фламенго+ | Сан-Паулу+ – Фламенго+ | Гремио+ – Фламенго+ | Сан-Паулу+ – Палмейрас+ | Франция (люб) – Россия (люб) | Динамо (люб) – ЦСКА (люб) | Урал (люб) – Локомотив (люб) |
Вам может понравиться

Компания Apple собирается выпустить в России девять новых моделей iPhone

Компания Apple зарегистрировала в базе данных ЕЭК девять новых моделей смартфонов iPhone.… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram
  • Анна
  • 13.06.2020
  • читать 1 минуту

Названы способы мошенников по взлому бесконтактных платежей в России

Ярослав Бабин, специалист в области кибербезопасности из Positive Technologies, рассказал о нескольких… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram
Погода в России:
Санкт-Петербург, 13 июня – ясно, до 19 °C | город Мытищи, 13 июня – дождь, до 12 °C | Петропавловск-Камчатский, 13 июня – пасмурно, до 9 °C | Южно-Сахалинск, 13 июня – переменная облачность, до 20 °C | Королев, 13 июня – облачно с прояснениями, до 32 °C | Подольск, 13 июня – дождь, до 11 °C | Армавир, 13 июня – пасмурно, до 24 °C |