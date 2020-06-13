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Наташа Королева, российская артистка, заявила, что в ходе съемок украинский лидер Владимир Зеленский, будучи худруком «Квартала-95», смог поправить ей задравшуюся юбку.

Согласно ее словам, данное происшествие случилось в рамках передачи «Вечерний Киев». Просидев на стуле длительный период времени, она резко поднялась, из-за чего ее юбка сильно задралась и неправильно легла. Затем этого она попросила Зеленского поправить ее, и он быстро справился с данной задачей.

Исполнительница также отметила, что до сих пор не может понять, зачем столь талантливому артисту захотелось уйти в политику. Королева считает, что Зеленскому следовало продолжить участвовать в шоу, чтобы, как и раньше, радовать своих поклонников.

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