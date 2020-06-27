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Украинское издание Defense Express сообщило о принадлежности и типе истребителей МиГ-29, которые, по некоторой информации, были перекинуты Россией в Ливию через Сирию.

Так, согласно опубликованной информации, это были истребители МиГ-29 типа 9-13. Эти самолёты являются несколько старой версией – начала 1990-х годов, и ранее они принадлежали 116-му Учебному центру боевого применения ВКС в Астраханской области.

Также выражается уверенность, что Россия собирается создать в ливийском муниципалитете Эль-Джуфре что-то вроде аналога авиабазы Хмеймим. Об это якобы заявила “местная пресса”. Кроме того, сообщается, что в России не доверяют Халифу Хафтару и считают его агентом ЦРУ.

Сближение с Анкарой объяснятся тем, что диверсификация поставок газа в Европу по проекту EastMed не является интересом России.

Футбол:
Палмейрас+ – Фламенго+ | Сан-Паулу+ – Фламенго+ | Гремио+ – Фламенго+ | Сан-Паулу+ – Палмейрас+ | Франция (люб) – Россия (люб) | Динамо (люб) – ЦСКА (люб) | Урал (люб) – Локомотив (люб) |
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