На горе Эльбрус было снято редкое природное явление

В Кабардино-Балкарии на Эльбрусе было снято редкое природное явление.

Как уточняется, была снята стадия, происходящая между извержением вулкана и его затуханием. Эта стадия характеризуется выходом вулканического газа, которое осуществляется через кратер.

Автор видео сообщил, что съёмка была совершена в урочище Джилы-Су с северной стороны Эльбруса. По его словам, подобное явление является редчайшим для Эльбруса в настоящее время.

Видеозапись была опубликована в Instagram в сообществе ru_elbrus. Также автор публикации предупредил подписчиков, что бояться нечего, и вулкан спит. Как сообщается, пока что учёные не наблюдают ничего из того, что свидетельствовало бы о пробуждении вулкана на Эльбрусе.

“Друзья! Мое видео получило большую огласку и вызвало некоторую панику(( я уточню: съемку веду со склонов Эльбруса, а выбросы фумарольного газа идут в Урочище Бирджаль, правый берег реки Бирджалы-су. Выброса было два – первый с морены и второй со скал, примерно через 5 минут после первого. Думаю, что бояться тут нечего!”, – прокомментировала сама Анастасия своё видео.