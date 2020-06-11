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Специалисты Института мозга из Канады выяснили, что музыка Моцарта способна оказывать влияние на состояние людей с эпилепсией.

Как сообщается, в ходе исследований учёные следили за состоянием пациентов, прослушивающих “Сонату для двух фортепиано ре мажор, К. 448”. Также пациентам давали слушать модифицированной версию сонаты, лишённую ритма.

Исследование длилось год, было задействовано 13 пациентов, поделённых на две группы. В одной группе участники 3 месяца слушали обычную версию сонаты, а следующие три – модифицированную. В другой группе было наоборот. Отмечается, что во время исследования участники продолжали принимать обычные лекарства.

Выяснилось, что прослушивание оригинальной сонаты помогает снизить число приступов эпилепсии. Это может помочь людям, для которых лекарства неэффективны – среди пациентов с эпилепсией таких около 30%. В дальнейшем исследовании планируется увеличить число участников эксперимента.

Футбол:
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