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Сотрудники Motorola представили два новых гаджета Moto E и Moto G Fast, относящиеся к бюджетному сегменту. Прямо сейчас все желающие могут оформить их предзаказ.

Приобрести Moto G Fast можно за 200 долларов (около 13,8 тысячи рублей). Эта новинка оборудована аккумуляторной батареей емкость 4000 мА*ч и 6,4-дюймовым экраном. Сзади у нее установлена тройная камера, основной датчик которой имеет разрешение в 16 мегапикселей. Впереди размещена обычная 8-мегапиксельная камера. Объем ее оперативной памяти составляет 3 гигабайта, а постоянной – 32 гигабайта.

Что касается модели Moto E, то она стоит 150 долларов (примерно 10,3 тысячи рублей) и имеет аккумулятор емкостью 3550 мА*ч. Размер ее дисплея составляет 6,2 дюйма. Остальные технические характеристики тоже уступают «старшему собрату». Продажи данных смартфонов должны начаться 12 июня.

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