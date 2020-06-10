На портале мэра столицы РФ появилась информация о том, что Московский планетарий проведет праздничную программу в режиме онлайн 12 июня.

Виталий Тимофеев, гендиректор планетария, напомнил, что 12 июня 2011 года это культурно-историческое заведение открыло свои двери после завершения продолжительных реконструкционных работ. В результате данная дата стала его вторым днем рождения. Поэтому сотрудники звездного дома решили подготовить спецпрограмму к этому дню.

Отмечается, что пользователи смогут послушать интересные лекции, поучаствовать в творческом мастер-классе и присоединиться к музыкальному онлайн-эфиру. Разумеется, все эти мероприятия будут связаны с темой космоса. Начало праздничной программы намечено на полдень.