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На портале мэра столицы РФ появилась информация о том, что Московский планетарий проведет праздничную программу в режиме онлайн 12 июня.

Виталий Тимофеев, гендиректор планетария, напомнил, что 12 июня 2011 года это культурно-историческое заведение открыло свои двери после завершения продолжительных реконструкционных работ. В результате данная дата стала его вторым днем рождения. Поэтому сотрудники звездного дома решили подготовить спецпрограмму к этому дню.

Отмечается, что пользователи смогут послушать интересные лекции, поучаствовать в творческом мастер-классе и присоединиться к музыкальному онлайн-эфиру. Разумеется, все эти мероприятия будут связаны с темой космоса. Начало праздничной программы намечено на полдень.

Футбол:
Палмейрас+ – Фламенго+ | Сан-Паулу+ – Фламенго+ | Гремио+ – Фламенго+ | Сан-Паулу+ – Палмейрас+ | Франция (люб) – Россия (люб) | Динамо (люб) – ЦСКА (люб) | Урал (люб) – Локомотив (люб) |
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