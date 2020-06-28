В России разрабатывается модифицированный вариант ракетной установки «Искандер-М», которая сможет поразить любой объект в пределах Европы.

Представители Ростеха отмечают, что специалисты смогут значительно увеличить дальность поражения ракетных комплексов. Данное решение было принято после того, как США решили в одностороннем порядке выйти из ДРСМД, запрещавшего создавать ракеты определенной дальности.

В ОПК сообщили, что Российская Федерация не станет пассивно смотреть на то, как Соединенные Штаты разрабатывают и тестируют ранее запрещенные ракетные системы. В результате в случае агрессии со стороны стран Запада российские войска смогут ответить им, нанеся удар по любой точке Европы.