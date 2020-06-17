Даниэлла Альварес, победительница конкурса красоты в Колумбии в 2011 году, опубликовала новые фотоснимки, сделанные после операции по ампутации ноги.

Модель разместила фотографии на своей страничке в соцсети «Инстаграм». Они были сделаны прямо в больничной палате. Девушка отметила, что, несмотря ни на что, продолжит любить свое тело и жизнь. Она также заявила, что ее всегда окружают близкие люди, поэтому она по-настоящему счастлива. Через 3 дня Альварес опубликовала еще один снимок, сделанный уже дома.

Врачам пришлось ампутировать «Мисс Колумбии» ногу по причине ишемии, развившейся из-за удаления злокачественной опухоли в животе. Альварес призналась, что после проведенной операции плакала только один раз. Подписчики поддержали девушку, попросив ее не менять своих оптимистических взглядов на жизнь.