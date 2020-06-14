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Мария Миронова, киноактриса из РФ, рассказала, какое наказание бы ждало Михаила Ефремова, российского артиста, если бы он устроил смертельную дорожную аварию в Соединенных Штатах.

Знаменитость опубликовала на своей страничке в соцсети «Инстаграм» пост, в котором отметила, что мысли об этом ДТП крутятся в ее голове уже второй день подряд. Она добавила, что в США актера бы посадили в тюрьму на срок не менее десяти лет, а из-за наличия отягчающих обстоятельств могут «накинуть» еще пятнадцать лет.

Виновника аварии в Америке обязывают выплатить 10 000 долларов в виде штрафа. К тому же ему до конца жизни запрещают водить транспорт. Машину при этом конфискуют. Его также ожидает спецкурс у психотерапевта, в рамках которого нарушителя проверяют на вменяемость.

Футбол:
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