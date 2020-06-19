Актриса Марина Александрова порадовала своих поклонников откровенной фотографией в Instagram.

Как отмечается, обычно актриса не выкладывает пикантных снимков, но иногда делает исключение. На этот раз она опубликовала фото в раздельном купальнике голубого цвета, выбрав достаточно откровенный ракурс, демонстрирующий её грудь. Как сообщается, фото было сделано на отдыхе на море.

В подписи она указала, что это “свежее морское жаркое фото”. Также актриса отметила, что снимок был опубликован без использования каких-либо фильтров, а также без макияжа.

Поклонники в комментариях отметили это и высоко оценили естественность Александровой. Они сообщили, что она милая и прекрасная женщина, а также сравнили её с чувственной нимфой.