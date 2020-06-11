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Сотрудники управления СК РФ по Курганской области открыли уголовное дело в отношении местного жителя, обвиняемого в регулярных избиениях малолетней дочери.

Сотрудники правоохранительных органов обнаружили потерпевшую после того, как она самовольно ушла из дома. Девочка рассказала о том, что дома ее постоянно бьет 42-летний отец. Она сообщила, что мужчина истязает ее на протяжении двух последних лет.

Обвиняемый был найден и задержан работниками полиции. На данный момент суд должен решить вопрос о его заключении под стражу. В рамках расследования планируется также оценить деятельность органов социальной опеки.

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