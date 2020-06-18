У автомобилей, которые выпускаются в наше время, есть стронгер, а не катализатор.

Преимущество наличия такой детали в ТС заключается в прямоточной системе и увеличенном уровне мощности. Поэтому неудивительно, что многие автомобилисты, сталкивающиеся с пониженным уровнем сопротивления у выхлопной системы, покупают пламегаситель.

Преимуществ у детали предостаточно. Так, например, стронгер не прогорает, добавляет около 5 лошадиных сил, стоит на приличную сумму дешевле в сравнение с нейтралитическим катализатором. Также деталь никогда не забивается. Поскольку имеет специальную защиту от попадания грязи, песка и других мелких частиц. Стронгер отлично справляется с выводом наружу и устранением токсичных примесей.

Где купить стронгер (пламегаситель) в Украине?

Автомобилистам из Украины рекомендуем обратиться в надежный интернет-магазин «HelpAuto». В наличии большое количество стронгеров, а также запчасти под заказ. Есть стронгеры, стоимость которых на малую долю превышает 330 гривен, что достаточно дешево для качественной детали.

Доставка по Киеву — на следующий рабочий день после оформления заказа. Интернет-магазин «HelpAuto» отправляет пламегасители в любую точку Украины посредством сил «Новой Почты», «Интайм», «Деливери».

Для оформления заказа в каталоге товаров вам необходимо найти нужную комплектующую, после чего нажать по кнопке «Купить». Далее по кнопке «Оформить покупки». После вы заполняете небольшую анкету, указывая свой телефон, имя, способ доставки, метод оплаты, адрес доставки. Остается только подтвердить заказ, нажав по соответствующей кнопке.

Если у вас возникли вопросы к представителям интернет-магазина, в верхнем меню сайта перейдите в раздел «Контакты». Здесь указаны все возможные способы связи с магазином. Также вы можете заказать обратный звонок, нажав по зеленой кнопке с телефоном, которая есть на всех страницах сайта.