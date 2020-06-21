На одной из трасс Саратовского района кроссовер Nissan Qashqai врезался в грузовой автомобиль Volvo. Два человека получили различные травмы.

Данный инцидент случился вчера, 20 июня, примерно в полдесятого вечера на 284-м километре автодороги Р-228. Согласно информации, представленной сотрудниками ГИБДД, мужчина, сидевший за рулем кроссовера, выехал на встречную полосу во время обгона, однако не справился с управлением и врезался в фуру.

В итоге японский автомобиль получил серьезные повреждения. На место инцидента прибыли врачи, которые вытащили пострадавших из кроссовера и доставили их в медучреждение. Полицейские в настоящее время устанавливают все обстоятельства случившегося.