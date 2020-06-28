Учёные из Великобритании заявили, что коронавирус, перенесённый в тяжёлой форме, способен спровоцировать развитие инсульта или деменции.

В исследовании было проведено наблюдение за 125 пациентам с тяжёлой формой коронавируса. После излечения от инфекции, у 77 из них развился инсульт, у 33 – признаки растерянности, а также изменение поведения. У 23 пациентов появились психические расстройства, и у ещё девяти выявили дисфункцию головного мозга.

По словам вирусолога Анатолия Альтштейна, коронавирус размножается в сосудах, после чего может достигнуть головного мозга, и это и приводит к различным психическим нарушениям. Также он успокоил, что данный вывод об опасных последствиях коронавируса был сделан после наблюдения исключительно за больными с тяжёлой формой, а у тех, кто перенёс заболевание в более лёгкой форме, подобных осложнений не будет.