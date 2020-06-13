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Специалисты зарубежного издания Which Car смогли выяснить, что кондиционер способен забирать примерно 2 процента мощности мотора авто.

Недавно эксперты решили проверить, действительно ли компрессор активированной системы кондиционирования способен «забирать» мощность у машины, снижая в результате ее динамические характеристики. Для этого они провели эксперимент, в котором принял участие японский родстер Mazda MX5, оснащенный 184-сильным мотором объемом 2,0 литра.

Исследователи провели 6 прогонов данного транспортного средства на динамометрическом стенде. Три из них были осуществлены с активированным кондиционером, а остальные три – с выключенным. В результате оказалось, что данная система действительно забирает мощность у двигателя – она падает на 2 процента.

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