Компания Tencent показала техническое демо шутера SYN в сеттинге киберпанк

Представители Tencent опубликовали небольшую геймплейную демонстрацию шутера SYN, выполненного в сеттинге киберпанк и имеющего камеру от 3-го лица. Проект должен будет выйти на компьютерах и приставках.

К особенностям своего проекта разработчики относят наличие в нем огромного открытого мира, трех фракций на выбор, различных транспортных средств и кибернетических питомцев, которых можно будет настраивать под себя. Студия также отмечает, что игроки смогут выбрать стильных и реалистичных героев, которых можно будет по-разному кастомизировать.

Благодаря сотрудничеству со специалистами Epic Games, разработчикам удалось реализовать реалистичную систему волос, основанную на прядях со своей физической моделью. Дата релиза шутера все еще не называется. Неясно также, на каких именно консолях выйдет игра – скорее всего, речь идет о PS5 и Xbox Series X