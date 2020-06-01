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Компания Samsung в новом обновлении для Galaxy S20 Ultra исправила проблему плохой фокусировки при макросъёмке.

Как сообщается, смартфон оснащён основной камерой в 108 Мп, имеющей длинное фокусное расстояние. В результате этого ограничения владельцы этого смартфона имели проблемы со съёмкой на близком расстоянии. Исправить это программным способом невозможно. При этом таких проблем в устройствах Galaxy S20 и Galaxy S20+ нет.

В обновлении, когда пользователь пытается снять объект слишком близко, появляется переключатель Use close-up zoom (“Использовать масштабирование крупным планом”). После нажатия этого переключателя выставляется цифровое масштабирование в 1,5 раза. Таким образом, пользователь может сделать макроснимок, не держа при этом смартфон близко к объекту.

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