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Пресс-служба “АвтоВАЗа”, комментируя слухи о возможном выпуске минивэна LADA, заявила, что в ближайшее время появление подобных моделей не планируется.

Как сообщается, компания не собирается выпускать ни минивэны, ни кабриолеты, ни какие-либо другие кузова, являющиеся непопулярными в России. Отмечается, что продажа таких моделей не окупит вложенные инвестиции в их разработку, а потому и их выпуск является нецелесообразным.

Автомобили “АвтоВАЗа” представлены в России в четырёх классах – В-класс (XRAY и Granta), В+ (Vesta), SUV (4×4, Niva) и LCV (Largus). При этом на долю LADA приходится около 21% российского рынка. Это практически в два раза выше, чем у следующего преследователя – корейской KIA.

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