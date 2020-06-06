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В информагентстве Sina, издаваемом в КНР, пришли в восторг от колбасы, производимой в России. Эксперты рассказали, почему она пользуется популярностью среди китайцев.

Согласно словам авторов материала, когда в Китае заходит речь о колбасе, то многие тут же вспоминают о легендарных палках «русской колбасы». Они добавляют, что стоит один раз попробовать ее, и вкус уже никогда не забудешь. Для ее изготовления, по мнению специалистов, используется много мяса. К тому же она обладает ярко выраженным вкусом.

Китайская колбаса в основном создается из постного мяса и содержит большое количество крахмала. Настоящий мясной продукт отыскать крайне сложно, а его стоимость весьма велика. Именно по этой причине китайцы при путешествии по приграничной области всегда стараются приобрести побольше российских колбас.

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Палмейрас+ – Фламенго+ | Сан-Паулу+ – Фламенго+ | Гремио+ – Фламенго+ | Сан-Паулу+ – Палмейрас+ | Франция (люб) – Россия (люб) | Динамо (люб) – ЦСКА (люб) | Урал (люб) – Локомотив (люб) |
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