В информагентстве Sina, издаваемом в КНР, пришли в восторг от колбасы, производимой в России. Эксперты рассказали, почему она пользуется популярностью среди китайцев.

Согласно словам авторов материала, когда в Китае заходит речь о колбасе, то многие тут же вспоминают о легендарных палках «русской колбасы». Они добавляют, что стоит один раз попробовать ее, и вкус уже никогда не забудешь. Для ее изготовления, по мнению специалистов, используется много мяса. К тому же она обладает ярко выраженным вкусом.

Китайская колбаса в основном создается из постного мяса и содержит большое количество крахмала. Настоящий мясной продукт отыскать крайне сложно, а его стоимость весьма велика. Именно по этой причине китайцы при путешествии по приграничной области всегда стараются приобрести побольше российских колбас.