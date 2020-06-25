В информагентстве Sohu, издаваемом в КНР, сообщили о том, что ЗРК С-500 является наиболее «таинственным оружием» Российской Федерации.

Согласно словам китайских экспертов, если Соединенные Штаты попытаются напасть на РФ с использованием большого числа боевых самолетов, то их затея обернется полным провалом. Российские военные смогут отбить данную атаку с помощью новейших зенитно-ракетных комплексов.

Специалисты добавляют, что серийное производство новых ЗРК должно начаться уже в текущем году. Они станут настоящим «сокровищем» для российских вооруженных сил. В будущем С-500 позволят превратить РФ в страну с мощнейшей системой ПВО на планете.