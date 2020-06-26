читать 1 минуту
Автор
Поделись статьей
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Андрей Ежов, каширский маньяк-сантехник, в рамках допроса рассказал об еще двух убийствах. Осенью предыдущего года он сексуально надругался над двумя пожилыми женщинами и убил их.

Согласно словам следователей, 53-летний обвиняемый осуществил данные преступления так же, как и предыдущие убийства. Сантехник пробирался к жертвам через окно 1-го этажа, а потом душил и насиловал их. Маньяк занимался этим на протяжении десяти последних лет в окрестностях Ступинского и Каширского округов.

Только две его жертвы смогли спастись. Речь идет о двух несовершеннолетних девочках: первую спас отец, прибежавший на шум, а вторая смогла отбиться самостоятельно. Следователи отмечают, что Ежова ждет пожизненный тюремный срок.

Футбол:
Палмейрас+ – Фламенго+ | Сан-Паулу+ – Фламенго+ | Гремио+ – Фламенго+ | Сан-Паулу+ – Палмейрас+ | Франция (люб) – Россия (люб) | Динамо (люб) – ЦСКА (люб) | Урал (люб) – Локомотив (люб) |
Вам может понравиться

Бывший супруг Эвелины Бледанс рассказал об эротике и сюрпризах в отношениях с ней

Александр Семин, экс-супруг актрисы Эвелины Бледанс, во время недавней беседы с журналистами,… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram

Нетрезвая мать упала с ребенком на руках в Биробиджане

Сотрудники управления СКР по Еврейской автономной области сообщили о проведении проверки по… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram

Дрозденко наградил сотрудников администрации Ленобласти за вклад в борьбу с COVID-19

Александр Дрозденко, глава Ленобласти, подписал распоряжение о награждении некоторых работников региональной администрации… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram
Погода в России:
Санкт-Петербург, 26 июня – небольшая облачность, до 25 °C | город Мытищи, 26 июня – ясно, до 23 °C | Петропавловск-Камчатский, 26 июня – небольшая облачность, до 20 °C | Южно-Сахалинск, 26 июня – облачно с прояснениями, до 13 °C | Королев, 26 июня – ясно, до 23 °C | Подольск, 26 июня – небольшая облачность, до 23 °C | Армавир, 26 июня – ясно, до 23 °C |