Андрей Ежов, каширский маньяк-сантехник, в рамках допроса рассказал об еще двух убийствах. Осенью предыдущего года он сексуально надругался над двумя пожилыми женщинами и убил их.

Согласно словам следователей, 53-летний обвиняемый осуществил данные преступления так же, как и предыдущие убийства. Сантехник пробирался к жертвам через окно 1-го этажа, а потом душил и насиловал их. Маньяк занимался этим на протяжении десяти последних лет в окрестностях Ступинского и Каширского округов.

Только две его жертвы смогли спастись. Речь идет о двух несовершеннолетних девочках: первую спас отец, прибежавший на шум, а вторая смогла отбиться самостоятельно. Следователи отмечают, что Ежова ждет пожизненный тюремный срок.