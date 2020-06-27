Французская модель Матильда Танто порадовала своих поклонников новой пикантной фотографией в Instagram.

В кадре модель предстала в мокрой футболке, надетой прямо на голое тело, и в мини-шортах чёрного цвета. Снимки сделаны на берегу реки. По словам Матильды, она “забыла свой купальник”. На первом кадре модель демонстрирует свою грудь, которую видно сквозь просвечивающую мокрую футболку, ещё на одном кадре – ягодицы.

Неудивительно, что поклонники были в восторге от представленного на фото. Они буквально осыпали Матильду множеством комплиментов, относящихся к её фигуре. Также они сравнили её с богиней, и сообщили, что фото выглядят “очень вкусно”. Некоторые выразили зависть и заявили, что хотели бы выглядеть также.