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В одном из медучреждений Архангельска умер мужчина, который был избит на улице Сурповская в конце марта текущего года.

Отмечается, что между двумя местными жителями возникла словесная перепалка из-за личной неприязни друг к другу. Затем она переросла в драку, в ходе которой один из участников конфликта нанес не менее 20 ударов по голове, туловищу и конечностям своего оппонента. В результате пострадавшего доставили в больницу.

Когда потерпевший умер, полицейские возбудили уголовного дело в отношении второго мужчины. Во время допроса он частично признал вину, заявив, что речь шла об обоюдной драке, а не одностороннем избиении. Подозреваемый также намного снизил число нанесенных им ударов.

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