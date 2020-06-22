В одном из медучреждений Архангельска умер мужчина, который был избит на улице Сурповская в конце марта текущего года.

Отмечается, что между двумя местными жителями возникла словесная перепалка из-за личной неприязни друг к другу. Затем она переросла в драку, в ходе которой один из участников конфликта нанес не менее 20 ударов по голове, туловищу и конечностям своего оппонента. В результате пострадавшего доставили в больницу.

Когда потерпевший умер, полицейские возбудили уголовного дело в отношении второго мужчины. Во время допроса он частично признал вину, заявив, что речь шла об обоюдной драке, а не одностороннем избиении. Подозреваемый также намного снизил число нанесенных им ударов.