В Челябинске мужчину, пришедшего в супермаркет на каблуках и избитого охранником, арестовали на двое суток.

В СМИ напоминают, что данное происшествие случилось в магазине, расположенном на улице Салютной. Местный житель пришел в торговую точку на каблуках и в костюме железнодорожника. Сотрудники вызвали охранников. После этого экстравагантный челябинец направился к выходу, но охранники не позволили ему этого сделать, а один из них и вовсе ударил его по лицу.

Соответствующий инцидент был записан на видео, которым заинтересовались правоохранительные органы. В отношении охранника, ударившего посетителя, было возбуждено уголовное дело. На челябинца в каблуках при этом составили административный протокол. Тракторозаводской суд также назначил ему арест на двое суток.