В Ливии несколько истребителей МиГ-29 осуществили авиаудар по колонне бронетехники вооруженных сил Турции и ПНЕ, пытавшихся захватить населенный пункт Сирт.

На размещенных кадрах можно увидеть несколько догорающих транспортных средств, расположенных на шоссе. Вдалеке виднеется густой дым, идущий от уничтоженных бронемашин. Отмечается, что военный конвой сопровождали несколько сотен бойцов. Судя по всему, боевая авиация совершила несколько ударов по колонне.

Точно неизвестно, какие именно самолеты осуществили данный авианалет, однако в Twitter-аккаунте Lat Defender, опубликовавшем это видео, уверены, что речь идет о российских МиГ-29. Ранее отмечалось, что РФ перебросила в Ливию несколько боевых машин, включая эти истребители.