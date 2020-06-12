В городе Кандалакша железнодорожный состав протаранил иномарку. Данное происшествие случилось вчера, 11 июня, в окрестностях улицы Защитников Заполярья.

Представители регионального управления ГИБДД сообщают, что дорожная авария случилась примерно в полдвенадцатого вечера. Во время проезда через железную дорогу автомобиль Daewoo Nexia заглох. Водителю не удалось завести его до появления поезда. К счастью, он и пассажиры сумели вовремя выбраться из машины, поэтому никто не пострадал.

Машинист, заметив на пути препятствие, не смог сразу же остановить локомотив. В результате он протаранил машину, а затем протащил ее несколько метров по железной дороге. Транспортное средство получило серьезные повреждения.