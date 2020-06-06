Биологи смогли вырастить мини-печень из человеческих клеток, а затем с успехом пересадить ее живой крысе. Соответствующая статья появилась в научном журнале Cell Reports.

Отмечается, что данный орган был выращен в лабораторных условиях из стволовых клеток человека. Исследователи получили готовый образец за очень короткий промежуток времени – на его создание ушло меньше одного месяца. После пересадки мини-печень начала функционировать не хуже обычной, то есть, синтезировать мочевину и желчные кислоты.

Один из авторов соответствующего исследования отметил, что в будущем они собираются заняться выращиванием полноценных искусственных органов, которые должны будут заменить донорские экземпляры. Удастся также менять поврежденные участки или укреплять имеющиеся органы.