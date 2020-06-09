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Рене Грейси, гонщица из Австралии, решила бросить автоспорт для начала карьеры в индустрии порно. Теперь она полностью удовлетворена своим заработком.

В информагентстве The Sun отмечают, что 25-летняя жительница Австралии ранее участвовала в гонках серии V8 Supercar. Однако, по ее словам, за участие в заездах ей платили сравнительно немного. Съемки в фильмах для взрослых позволяют ей зарабатывать гораздо больше денег – сейчас в неделю она получает около 14 тысяч фунтов стерлингов (боле 1,2 миллиона рублей).

В ходе интервью Грейси призналась, что не обладает нужными качествами, чтобы стать хорошей гонщицей, поэтому она приняла решение двигаться дальше. Это позволило ей значительно улучшить свое финансовое состояние. Австралийка добавила, что отец знает, чем она занимается, и поддерживает ее.

Футбол:
Палмейрас+ – Фламенго+ | Сан-Паулу+ – Фламенго+ | Гремио+ – Фламенго+ | Сан-Паулу+ – Палмейрас+ | Франция (люб) – Россия (люб) | Динамо (люб) – ЦСКА (люб) | Урал (люб) – Локомотив (люб) |
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