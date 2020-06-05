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В Сети была опубликована информация, согласно которой ГАЗ может выпустить новую “Волгу”. При этом автомобиль будет построен на базе Skoda Octavia.

Как сообщается, в этом случае производство “Волги” будет осуществляться на той же линии, которая ранее выпускала Volga Siber. Осуществлять помощь в разработке новой модели будет концерн Volkswagen.

Так, предполагается, что “Волга” возьмёт от Octavia основные узлы и агрегаты, однако сохранит свои кузовные панели. Кроме того, автомобиль получит удлинённую колёсную базу, просторный салон. Стоимость при этом будет более доступной по сравнению с аналогами от конкурентов.

Однако на данный момент вся информация является всего лишь ничем не подтверждёнными слухами. ГАЗ не делал никаких официальных заявлений касаемо выпуска новой “Волги”.

UPDATE:
Комментарий пресс-службы Группы ГАЗ:

В условиях зарубежных санкций и кризиса, вызванного падением спроса на автомобили в связи с пандемией COVID’19, «Группа ГАЗ» не имеет возможности выходить в новые сегменты рынка и даже не рассматривает подобные проекты. В этой ситуации компания концентрирует свои усилия на производстве существующего модельного ряда и развитии в тех сегментах коммерческого транспорта, где компания присутствует в настоящее время. Это лёгкие коммерческие и среднетоннажные грузовые автомобили полной массой от 2,8 до 10 т. и широкая линейка автобусов разных классов.

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