Эксперты информагентства Sohu из КНР сравнили технические характеристики МБР, находящихся на вооружении у КНР, Соединенных Штатов и Российской Федерации.

Согласно словам специалистов, РФ и США создали большое количество самых различных ядерных боеголовок и МБР, необходимых для их доставки. Даже если они обе частично откажутся от своего ядерного арсенала, пройдя через соответствующие этапы разоружения, то все равно останутся лидерами в плане атомного вооружения. К тому же они имеют самые точные ракеты в мире, обладающие огромной дальностью поражения. Китай же пока что играет роль догоняющего.

Однако лидером китайские специалисты считают Россию, у которой на вооружении все еще состоят ракеты Р-36М «Сатана», являющиеся самыми большими и дальнобойными на планете. Эта МБР может поразить цель, находящуюся на расстоянии около 16 тысяч километров, а погрешность при попадании не превышает 220 метров. В результате РФ при желании может уничтожить любой объект на Земле.