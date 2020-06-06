Екатерина Варнава, ведущая и киноактриса из РФ, в рамках онлайн-шоу «Честный развод» впервые назвала имя своего нового бойфренда – его зовут Володя.

Сравнительно недавно знаменитость ушла от Константина Мякинькова, известного хореографа, с которым прожила несколько лет. Однако она оставалась одной весьма недолго, так как в ходе передачи «Танцы со звездами» нашла себе нового избранника. Правда, тогда она не раскрыла его имя и род деятельности, сделав это лишь пару дней назад.

Звезда также отметила, что вначале их отношения развивались очень плавно и бесконфликтно, однако всего за день до шоу она серьезно поругалась с парнем. Причиной ссоры не является пандемия коронавируса. Варнава заявила, что двум творческим людям, порой, бывает трудно сосуществовать вместе.