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Алеся Кафельникова, дочка известного теннисиста Евгения Кафельникова, решила полностью оголиться для участия в фотосессии. Ее фото появится на обложке модного журнала ELLE Russia.

Соответствующая фотография 21-летней модели уже оказалась на обложке цифрового варианта свежего номера популярного издания. Кафельникова также разместила его на своей страничке в соцсети «Инстаграм». Она позирует, лежа на подоконнике и повернувшись спиной к объективу камеры. В подписи к снимку девушка отметила, что именно так она пытается позагорать во время карантина.

Ранее отец Алеси заявил, что не общается со своей дочкой. Весной 2019 года он отметил, что его дочь постоянно лжет. Евгений добавил, что пробовал поладить с Алесей, которая имела проблемы с наркотическими веществами и алкоголем, но в итоге у него ничего не вышло. Модель же рассказала, что беседы с отцом доводили ее до мыслей о суициде.

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