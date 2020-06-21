В населенном пункте Нижняя Коя, расположенном в Красноярском крае, банда подростков сексуально надругалась над 12-летней девочкой, а затем убила ее.

Тело школьницы обнаружили 1 июня в ходе третьего дня ее поисков. Волонтер нашел неиспользуемый люк, на дне которого пожарные обнаружили мешок с трупом. Согласно версии следователей, один из членов группировки, силой заволок ребенка в лес, а потом придушил его. Затем он и его друзья изнасиловали девочку. Поняв, что она умерла, злоумышленники спрятали тело.

Появилась также информация, что около года назад один из подозреваемых уже насиловал погибшую, но дело закрыли, так как обвиняемому в тот момент было тринадцать лет. Отмечается, что многие фигуранты дела имеют справки о наличии у них психических расстройств.