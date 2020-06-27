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Американские специалисты создали для беспилотных машин новый радар, который может распознавать скрытые за углами объекты и пешеходов.

Новейшая радарная система базируется на принципе Доплера, предполагающем, что частота сигнала, отраженного от конкретного объекта, изменяется в зависимости от его скорости относительно источника сигнала. Радар на машине посылает сигналы, отражающиеся от окружающих предметов, и часть из них возвращается обратно. Затем они анализируются датчиками – это позволяет автомобилю «увидеть» препятствия, находящиеся вне прямой видимости.

Согласно словам Феликса Хайде, одного из авторов разработки, данная технология даст возможность машинам находить скрытые объекты, которые не способны увидеть камеры или лидары. В результате беспилотное транспортное средство сможет лучше оценивать обстановку на опасном перекрестке.

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