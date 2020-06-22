Грузия собирается усилить свою обороноспособность путём приобретения для своих вооружённых сил современной спецтехники.

Согласно информации, опубликованной на грузинском сайте Минобороны, с ведущими мировыми компаниями было подписано соглашение о приобретении техники. Всего сообщается более чем о 500 единицах спецтехники.

Отмечается, что это будет являться первым случаем, когда в Грузии появится специальная техника мировых стандартов. Такая же используется, к примеру, в Германии и Италии, и так далее. Также, как заявили в Минобороны, эта покупка позволит более эффективно использовать финансы, так как на содержание и ремонт устаревшего оборудования уходит немало средств.

Подчёркивается, что в будущем Грузия планирует активно заняться развитием и собственного военно-промышленного комплекса.