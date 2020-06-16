Телеведущий Андрей Норкин опубликовал на своей страничке в соцсети «Инстаграм» фото «подарка», который заказала его жена Юлия перед своей смертью.

По словам журналиста, еще до того как был введен режим самоизоляции супружеская пара выбрала печку для своего дачного участка. Посылку заказала Юлия, однако она пришла уже после ее кончины. В социальной сети Норкин продемонстрировал фотографию пришедшего изделия, заявив, что нем запросто можно поместить казан, совместив тем самым «приятное с полезным».

Пользователи оставили массу комментариев под постом, порадовавшись тем, что телеведущий возвратился на телевидение. Они также выразили ему слова поддержки и отметили, что печка является отличной покупкой.