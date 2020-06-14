читать 1 минуту
Автор
Поделись статьей
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Леонид Ольшанский, адвокат и политический деятель, раскрыл линию защиты Михаила Ефремова и рассказал, почему артиста не посадили в СИЗО после устроенной им смертельной дорожной аварии в Москве.

Согласно словам правозащитника, на территории РФ работает определенное правило, согласно которому в следственный изолятор садят только террористов или «матерых убийц». Адвокат считает, что произошедшая трагедия случилась по неосторожности, так как актер не собирался никого убивать.

Общественный деятель отмечает, что защита Ефремова будет настаивать на том, чтобы обвиняемому выдали срок в колонии-поселении, указав на то, что в деле отсутствуют другие статьи. Ольшанский считает, что расследование данного дела продлится очень долго, а общественный резонанс утихнет примерно через 2-3 месяца.

Футбол:
Палмейрас+ – Фламенго+ | Сан-Паулу+ – Фламенго+ | Гремио+ – Фламенго+ | Сан-Паулу+ – Палмейрас+ | Франция (люб) – Россия (люб) | Динамо (люб) – ЦСКА (люб) | Урал (люб) – Локомотив (люб) |
Вам может понравиться

Губернатор Ленобласти поздравил жителей региона с Днем России

Александр Дрозденко, глава Ленобласти, решил поздравить всех жителей региона с Днем России,… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram

Жители Подмосковья смогут проголосовать по поправкам к конституции во дворах жилых домов

Андрей Воробьев, глава Московской области, в рамках недавнего телеэфира, сообщил о том,… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram

Наташа Королева рассказала, как Зеленский поправил ей юбку

Наташа Королева, российская артистка, заявила, что в ходе съемок украинский лидер Владимир… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram
Погода в России:
Санкт-Петербург, 14 июня – ясно, до 21 °C | город Мытищи, 14 июня – переменная облачность, до 19 °C | Петропавловск-Камчатский, 14 июня – облачно с прояснениями, до 11 °C | Южно-Сахалинск, 14 июня – облачно с прояснениями, до 16 °C | Королев, 14 июня – облачно с прояснениями, до 32 °C | Подольск, 14 июня – облачно с прояснениями, до 17 °C | Армавир, 14 июня – облачно с прояснениями, до 25 °C |