Леонид Ольшанский, адвокат и политический деятель, раскрыл линию защиты Михаила Ефремова и рассказал, почему артиста не посадили в СИЗО после устроенной им смертельной дорожной аварии в Москве.

Согласно словам правозащитника, на территории РФ работает определенное правило, согласно которому в следственный изолятор садят только террористов или «матерых убийц». Адвокат считает, что произошедшая трагедия случилась по неосторожности, так как актер не собирался никого убивать.

Общественный деятель отмечает, что защита Ефремова будет настаивать на том, чтобы обвиняемому выдали срок в колонии-поселении, указав на то, что в деле отсутствуют другие статьи. Ольшанский считает, что расследование данного дела продлится очень долго, а общественный резонанс утихнет примерно через 2-3 месяца.