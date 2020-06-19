56-летняя американская телеведущая и актриса Лиза Ринна приняла участие в откровенной фотосессии.

Как сообщается, Лиза снялась в рекламной кампании австралийского бренда очков Le Specs. В кадре она, облачённая лишь в солнцезащитные очки и полностью обнажённая, позирует на сером фоне. На некоторых фото она прикрывает самые откровенные места руками, на других закрывается ногами.

Лиза очень популярна среди телезрителей в США. Как отмечается, в 2012 году она попала в автокатастрофу, и для восстановления внешности ей пришлось воспользоваться пластической хирургией и услугами косметологов.

Поклонники высоко оценили её фотографии, и выразили мнение, что с такой красотой, как у Лизы, и одежда не нужна. Публикация за короткое время набрала более 85-ти тысяч “лайков”.