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56-летняя американская телеведущая и актриса Лиза Ринна приняла участие в откровенной фотосессии.

Как сообщается, Лиза снялась в рекламной кампании австралийского бренда очков Le Specs. В кадре она, облачённая лишь в солнцезащитные очки и полностью обнажённая, позирует на сером фоне. На некоторых фото она прикрывает самые откровенные места руками, на других закрывается ногами.

Лиза очень популярна среди телезрителей в США. Как отмечается, в 2012 году она попала в автокатастрофу, и для восстановления внешности ей пришлось воспользоваться пластической хирургией и услугами косметологов.

Поклонники высоко оценили её фотографии, и выразили мнение, что с такой красотой, как у Лизы, и одежда не нужна. Публикация за короткое время набрала более 85-ти тысяч “лайков”.

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