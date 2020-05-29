читать 1 минуту
Автор
Поделись статьей
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Жительница Кузбасса с COVID-19 была принудительно отправлена в медучреждение, после того как коронавирусом заразился ее сосед по дому.

После того как у женщины, проживающей в Прокопьевске, обнаружили коронавирусную инфекцию, врачи разрешили ей лечиться в домашних условиях, так как болезнь у нее протекала в легкой форме. Однако Роспотребнадзор решил, что она представляет опасность для окружающих. В ведомстве пришли к данному выводу, когда в многоквартирном доме коронавирус был обнаружен у еще одного человека.

По данному факту прошел суд, который постановил отправить женщину в больницу, а ее мужа и детей – в обсерватор. Однако ранее специалисты Роспотребнадзора заявляли, что, как и любые другие респираторные вирусы, COVID-19 не способен передаваться через вентиляционные системы или кондиционеры.

Футбол:
Палмейрас+ – Фламенго+ | Сан-Паулу+ – Фламенго+ | Гремио+ – Фламенго+ | Сан-Паулу+ – Палмейрас+ | Франция (люб) – Россия (люб) | Динамо (люб) – ЦСКА (люб) | Урал (люб) – Локомотив (люб) |
Вам может понравиться

В Петербурге в День города установится теплая и безоблачная погода

Михаил Леус, российский метеоролог, отметил, что сегодня, 27 мая, в Санкт-Петербурге будет… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram

В Ленобласти приведут в порядок железнодорожные переезды

Представители Октябрьской железной дороги сообщили о том, что в Республике Карелия и… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram

Мать умершего младенца в Красноярском крае нашли по чеку из магазина

Сотрудники управления СК России по Красноярскому краю сообщили об установлении личности женщины,… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram
Погода в России:
Санкт-Петербург, 29 мая – ясно, до 17 °C | город Мытищи, 29 мая – дождь, до 13 °C | Петропавловск-Камчатский, 29 мая – облачно с прояснениями, до 7 °C | Южно-Сахалинск, 29 мая – переменная облачность, до 10 °C | Королев, 29 мая – переменная облачность, до 28 °C | Подольск, 29 мая – дождь, до 14 °C | Армавир, 29 мая – пасмурно, до 20 °C |