Жительница Кузбасса с COVID-19 была принудительно отправлена в медучреждение, после того как коронавирусом заразился ее сосед по дому.

После того как у женщины, проживающей в Прокопьевске, обнаружили коронавирусную инфекцию, врачи разрешили ей лечиться в домашних условиях, так как болезнь у нее протекала в легкой форме. Однако Роспотребнадзор решил, что она представляет опасность для окружающих. В ведомстве пришли к данному выводу, когда в многоквартирном доме коронавирус был обнаружен у еще одного человека.

По данному факту прошел суд, который постановил отправить женщину в больницу, а ее мужа и детей – в обсерватор. Однако ранее специалисты Роспотребнадзора заявляли, что, как и любые другие респираторные вирусы, COVID-19 не способен передаваться через вентиляционные системы или кондиционеры.