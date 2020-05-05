Представители управления СКР по Смоленской области начали проверку по факту обнаружения трупа мужчины в лифте многоквартирного здания, расположенного в региональной столице.

Отмечается, что тело было найдено в вечерние часы в многоэтажке, находящейся на улице Заводской. Умерший оказался 64-летним жильцом дома. Его труп обнаружили соседи. При поверхностном осмотре приехавшие на вызов полицейские не заметили никаких следов насильственной смерти.

В скором времени будет проведена судебно-медицинская экспертиза, которая поможет определить точную причину смерти мужчины. Следователи тем временем пытаются установить все обстоятельства произошедшего.