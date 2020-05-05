В Республике Алтай местный житель облил свою новую знакомую бензином, а потом поджег ее на спор.

Представители регионального управления МВД рассказали, что данный инцидент произошел вчера, 4 мая. 42-летний мужчина в ходе сбора черемши завязал разговор с незнакомой ему женщиной. Позднее он пригласил ее к себе, чтобы выпить за знакомство. При распитии алкогольных напитков, ранее судимый горожанин поспорил с подругой, что может запросто облить ее горючим и поджечь.

Гостья не поверила словам своего нового знакомого. После этого алтаец принес емкость с топливом, облил женщину и поджег ее. Как только пламя охватило девушку, мужчина направил ее в баню, где потушил огонь. Затем потерпевшую доставили в медучреждение, а обвиняемого забрали в отделение полиции, где он полностью признал свою вину.