Научный журнал Environment опубликовал статью о вреде загрязнённого воздуха, который оказывает влияние в первые годы жизни ребёнка, если его мать во время беременности пребывала в подобной среде.

Согласно опубликованному материалу, было выяснено, что если беременная женщина находилась в условиях загрязнённого диоксидом азота воздухе во время первого триместра беременности, то это заметно вредит её ребёнку. Так, было отмечено, что это оказывает негативное влияние в первые четыре года на здоровье, физический рост, вес и индекс массы тела ребёнка.

При этом, как отмечается, на мальчиках это влияние сказывается сильнее, чем на девочках.

Кроме того, у многих детей был обнаружен повышенный риск сердечно-сосудистых заболеваний, однако однозначно связать это с загрязнённым воздухом не вышло.