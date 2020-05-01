Габриэль Цирлинг, специалист в области кибербезопасности, уличил компанию в незаконном сборе личной информации о пользователях гаджетов Redmi Note 8.

Согласно словам эксперта, этот девайс осуществляет пересылку различных данных о своем владельце на сервере китайского производителя. Речь идет о таких сведениях, как поисковые запросы, просмотренные новости, посещенные интернет-порталы и использованные мобильные приложения. Компании также пересылается информация о настройках аппарата и имеющихся на нем папках.

Позднее эксперт Эндрю Тирни отметил, что китайская компания занимается выпуском не только смартфонов, которые шпионят за своими владельцами, но и приложений. Уже имеются доказательства того, что данные собирают программы Mi Browser Pro и Mint Browser.